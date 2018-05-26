تجدد الاشتباكات بين الجيش والإرهابيين في درنة

تجددت اليوم الاشتباكات بين قوات الجيش، والجماعات الإرهابية بمنطقة الفتايح، جنوب شرق مدينة درنة.

وفي تصريح لقناة ليبيا قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة، العقيد ميلاد الزوي، إن سلاح الجو دمر دبابة تابعة للجماعات الإرهابية بمحور تمسكت، مشيرا إلى أن القوات الخاصة فقدت أحد جنودها في معارك اليوم.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد استهدفت المدفعية الثقيلة للجيش مواقع الإرهابيين في منطقة الساحل الغربي لدرنة.

في حين يشهد محور الفتايح اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في محاولة من الجيش للتقدم أكثر نحو المدينة.

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