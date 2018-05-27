رمضان بأوباري.. تكاتف وأسعار مقبولة

على الرغم من دراجات الحرارة المرتفعة في أوباري، غير أن الطقوس الرمضانية لا يمكن أن تتأثر بها، فالإقدام اليومي على شراء الحاجيات لن تثنيه لسعة حرارة الشمس.

وكأغلب مدن البلاد، يقضى الأهالي في أوباري جزءا من وقتهم في التبضع وزيارة الأسواق الشعبية التي وصفت أسعارها بالمقبولة قياسا بالموسم الماضي، وهو ما يعزوه رواد أسواق الخضروات إلى توفر محصول زراعي جيد هذا الموسم.

ومن جانب آخر، لا تغيب موائد الرحمن والأعمال التطوعية في إفطار الصائمين، فيتنادى الأهالي قرب موعد الإفطار وكل يأتي بما يجود به إلى مائدة يتم إعدادها للمغتربين المقيمين والمسافرين المارين بالمنطقة.

ولا ينتهي اليوم عند هذا، فالمحاضرات الليلية بعد صلاة القيام لها روادها من الشباب المتطلعين لغد أفضل في واحدة من مدن عديدة لا تبصرها الحكومات إلا بعين التقصير.

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