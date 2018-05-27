صندوق الزكاة بسبها يوزع مساعدات مالية على الأسر المحتاجة

العنوان-سبها

شرع مكتب صندوق الزكاة بسبها في توزيع مساعدات مالية على الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، كما شرع الصندوق في تجهيز كميات من الملابس المستعملة لمساعدة هذه الأسر.

وقال عبدالقادر عطية مدير مكتب صندوق الزكاة بسبها، إن المساعدات التي يقع توزيعها تبلغ خمسمئة دينار لكل أسرة مسجلة في سجل الصندوق، وتهدف المبادرة إلى مساعدة مائة وخمسين أسرة، وتتحصل هذه الأُسر أيضا على كميات من زيت الزيتون والتمور.

وأوضح عطية أن المكتب يهدف إلى مساعدة حتى الأُسر الأجنبية شريطة أن تكون إقامتها داخل البلاد قانونية، مبينا أن عديد رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية أصبحوا يوجهون زكاة أموالهم لصندوق الزكاة، الذي يملك قاعدة بيانات دقيقة حول مستحقي الزكاة في المدينة. وأكد أن الصندوق يُجهِز لحملة جديدة تهدف إلى توفير ملابس العيد لأكثر من سبعمائة أسرة، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستنطلق في العشر الأواخر من شهر رمضان.

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