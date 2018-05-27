سيالة من روسيا : الوضع الأمني فى طرابلس تحسن وميزانية 2018 ستقدم خدمات أفضل لليبيين

ليبيا – أشاد وزير خاارجية الوفاق محمد سيالة بالجهود التي قال أن كل من روسيا والمجتمع الدولي يبذلانها من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا داعيا الأطراف السياسية الليبية للجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي وإجراء انتخابات حرة و نزيهة.

ودعا سيالة خلال كلمة ألقاها السبت على هامش مشاركته بمنتدى سان بطرسبورغ الأقتصادي الدولي الشركات الروسية والدولية للعودة لاستكمال المشاريع التي توقفت بسبب الأوضاع الأمنية والبدء في مشاريع جديدة مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وهيئة السكك الحديدية على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذه الشركات لمزاولة مختلف النشاطات.

وأضاف فى الكلمة التي تلقتها المرصد من ادارة الاعلام الخارجي بأن الحالة الأمنية في طرابلس جيدة مؤكداً بأن العديد من السفارات الأوروبية والإفريقية تمارس أعمالها من العاصمة معربا عن أمله في عودة السفارة الروسية لمباشرة أعمالها بليبيا بدلا من تونس.

وأشار سيالة الى ان الأوضاع الاقتصادية تعد جيدة بعد أن تمكنت ليبيا من الوصول بإنتاج النفط إلى مليون ومائة ألف برميل يومياً بعد أن كانت السنة الماضية مائة وخمسون ألف برميل يومياً فقط.

ونوه سيالة الى أن المجلس الرئاسي أصدر قراره رقم (575) بشأن إقرار الترتيبات المالية (ميزانية 2018) بمبلغ إجمالي قدرة (42,511,430 مليار دينار ) وبأن ذلك سيمكن من تقديم خدمات أفضل لليبيين واستئناف المشروعات و البرامج المتوقفة.

وشدد وزير خارجية الوفاق على ان ليبيا تتعرض للعديد من التحديات و العراقيل في سبيل سعيها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهي عراقيل لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الدعم الدولي والروسي من أجل تحقيق التكامل في كافة المجالات، مشيرا بأن من يريد إفساد مستقبل ليبيا هو من فجر مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس لانهم يأملون من خلال هذا العمل تدمير منظومة قوائم الناخبين حتى لا تتم الانتخابات في موعدها .

وختم سيالة كلمته مؤكدا على أن الإرهاب ظاهرة عالمية ومشكلة تقلق الجميع وتهدد الأمن والسلم المحلي و الإقليمي، ويعيق التنمية والتقدم، لذا علينا بمضاعفة الجهود وتكثيفها لمحاربة هذه الظاهرة والعمل معاً على اجتثاثها من مصدرها وذلك بحسب قوله.

المرصد – متابعات

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