المتوسط :

أعلن وفد من مصراتة مقاطعته للقاء الفرنسي المزعم عقده في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء المقبل.

وأفاد مصدر مطلع من المدينة، بأن سبب رفض الوفد يعود إلى عدم منهجية الدعوة للمشاركين، فضلا عن اقصائه عدد من القوى السياسية رغم أن الحديث عن مستقبل ليبيا .

جدير بالذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، كشف بأن هناك دعوات قد أرسلت إلى كل من رئيس المجلس عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رئيس المجلس الأعلى للدولة وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لحضور مؤتمر باريس.

The post وفد مصراتة يقاطع لقاء فرنسا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية