المتوسط :

أشادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الجهود المبذولة، امس السبت، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة داخل نطاق بلدية عين زارة.

وأوضحت الوزارة بأن هناك انتشار مكثف لعدد من التمركزات والدوريات الأمنية ببلدية عين زارة بالعاصمة للمجاهرة بالأمن والحفاظ على سلامة المواطن وكذلك الممتلكات العامة والخاصة من أجل فرض الأمن الاستقرار بالمنطقة.

The post داخلية الوفاق تشيد بجهود أمن عين زارة لبسط الاستقرار بالعاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية