أستاذ اقتصاد ليبي: لن يحدث إعمار في ليبيا دون استقرار سياسي

قال أستاذ الاقتصاد الليبي عطية الفيتوري، في تعليقه على استقبال بلدية بنغازي وفدا إماراتيا لبحث عملية إعادة إعمار المدنية: «إن هناك ربط بين البدء في عملية إعادة الإعمار في عموم البلاد، وبين الاستقرار السياسي، الذي يتطلب الكف عن الاشتباكات المسلحة».

وتساءل «الفيتوري»، في تصريحات صحفية: «يجب أن نسأل أنفسنا أولاً ماذا نريد، وما هي استراتيجية الدولة نحو الإعمار؟»، مستكملاً: «ليبيا في حاجة ضرورية لتوحيد المؤسسات التشريعية، والاقتصادية والسياسية، وهذا غير متوفر الآن، ومن دونه لن نتمكن من التقدم مستقبلاً».

وأوضح «أن إعادة الإعمار في ليبيا سيكلف مبالغ طائلة، تقترب من 20 مليار دولار، فلدينا بعض المدن التي دُمرت خلال الحرب ضد الإرهابيين مثل بنغازي وسرت، بالإضافة إلى تاورغاء التي تحتاج إلى بناء كامل، ولا نعلم ما هي استراتيجية الدولة في عملية إعادة الإعمار، هل سترمم الطرق، والبنايات والمدارس التي هُدمت؟، أم أنها ستعيد بناءها من جديد؟».

وأبرز الفيتوري أن «عملية إعادة إعمار ليبيا ستستغرق وقتا طويلاً، وتمويلاً مالياً كبيراً، ونحن لدينا انقسام سياسي حاد، عبارة عن سلطتين في شرق وغرب البلاد، فضلاً عن وجود مصرفين مركزيين».

وفي مطلع الشهر الحالي، انعقد مؤتمر ومعرض دولي في مدينة بنغازي لإعادة إعمار المدينة، دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والمساهمة في إعادة إعمار بنغازي، وأوصى بضرورة إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وبقانون يختص بمشروعات البنية التحتية، وإنشاء المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

استقبل مساء اليوم الجمعة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار وفدا من دولة الإمارات العربية المتحدة متكون من استشاريين والمهندسين في مجال المقاولات، وخلال هذا اللقاء، عقد اجتماعا موسعا بشأن معرفة أوضاع المدينة وما خلفته الجماعات الإرهابية من دمار وتخريب

ويأتي هذا الاجتماع سعياً من دولة الإمارات العربية المتحدة في فتح أفق تعاون مشترك مع بلدية بنغازي ودعماً منها في إعادة إعمار بنغازي.

