«الزهاوي» يطالب أهالى بنغازي بالمساهمة لشراء سيارات كشف المتفجرات

طالب آمر كتيبة شهداء الزاوية التابعة للقوات المسلحة اللواء جمال الزهاوي، اهالي بنغازي بالمساهمة لتوفير ثمن سيارات كشف المتفجرات.

وأوضح الزهاوي، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ، بأن قوات الجيش لن تخضع أمام انتظار قرارات الحكومة المؤقتة أو مجلس النواب من أجل توفير السيولة اللازمة لسيارات خاصة لكشف المتفجرات .

وأضاف الزهاوي، بأنه هناك العديد من الأرواح التي تزهق يوميا بسبب مخلفات الحرب، مشيرا بأن الإرهابيين لا يراعون حرمة للدماء المعصومة من خلال جرائم التفخيخ والتلغيم والتفجير.

