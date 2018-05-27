المحاسبة: قرار المركزي ليس للمحافظة على المال بل لإثارة الرأي العام ضدنا

اعتبر المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة علي المحجوب السبت، قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتقليص الإنفاق على بنود الترتيبات المالية للعام الجاري، ليس للمحافظة على أموال البلاد، بل لإثارة الرأي العام ضد الديوان الذي كشف الفساد.

وأوضح المحجوب على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن المركزي بدأ يستجيب لتقرير الديوان، مشيرا إلى أن المركزي اضطر إلى تقليص الإنفاق، وفق قوله.

وتساءل المحجوب قائلا، إن تقرير الديوان أوضح التجاوزات في مستندات برسم التحصيل 2018 فهل سيتخذ محافظ المركزي الصديق الكبير قرارا بإيقافها؟

يُذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد أصدر بيانا قال فيه، إنه سيقصر الصرف في الترتيبات المالية لعام 2018 على بندي المرتبات والدعم فقط..

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