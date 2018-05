الرئيس السابق لـ “الليبية للاستثمار” يكشف بالوقائع فساداً لم يرد بتقرير “المحاسبة”

المتوسط – سامر أبو وردة

أثار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة مؤخراً، ردود فعل ساخطة من قبل المواطنين، بسبب ما كشفه من فضائح الفساد المالي والإداري لدى أغلب المؤسسات.

التقرير الذي صدر في كتاب يقارب الـ 1000 صفحة، احتوى أرقام وتفاصيل صادمة، لكن الكثير منها يحتاج إلى إيضاحات من متخصصين في الشأن الاقتصادي، من أجل الوقوف على حدود مسؤوليات الأجسام السياسية والمؤسسات التنفيذية عما ورد في التقرير من مؤشرات فساد.

في البداية، حمّل أستاذ المحاسبة بجامعة المرقب بطرابلس، أبو بكر أبو القاسم، وزارة المالية، الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذا الفساد، متهماً إياها بعدم القيام بأي دور، للحد أن التقرير قد كشف عن أن المسؤولين في وزارة المالية لا يعلمون شيئاً صرف الأموال، ولا عن حسابات الوزارة.

وتابع، “التقرير يمثل صيحة فزع، وتجاوز حدود المعقول، والمسؤولين من بعد 2011، يرون أن ثروة ليبيا لا تنضب”

وقال أبو بكر أبو القاسم، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إن الترتيبات المالية تنظمها الدساتير في الدول المتقدمة، بينما تلقى إهمالا في بلادنا”، مضيفاً أن حجم الإنفاق يكون محدد مسبقا في قانون الميزانية، ويتولى المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية، في كل المؤسسات، مراقبة إنفاق الأموال وفقاً لإجراءات صحيحة.

وأضاف أبو القاسم، أن عدم قيام حكومة المجلس الرئاسي، وخصوصاً وزارتي المالية والاقتصاد ، بمهام عملهما، قد دفع بأطراف أخرى للتغول على دورهما، مشيراً إلى المصرف المركزي.

من جانبه كشف الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، عن جوانب أخر من جوانب الفساد، من خلال مقارنات بين فترة عمله عامي 2012،2013، وبين الأوضاع الحالية، والتي تعطي مؤشرات على سوء الأداء الحكومي وتفشي الفساد لدى المسؤولين.

حيث ذكر دريجة، أنه كان يتقاضى 25000 دينار راتباً شهرياً، بينما يتقاضى الرئيس الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، 55000 دينار، وهو ما يعكس سياسة المبالغة في الانفاق من جانب الحكومة، دون أن يكون هناك أي مردود.

وروى دريجة، إن فندق “لايكو” في تونس، المملوك لليبيا، تجاوزت تكلفته 200 مليون دولار، بينما قُدرت قيمته بـ 60 مليون دولار، مضيفاً أن المسؤولين يرفضون التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة الفنادق المملوكة للاستثمارات الخارجية، ويقومون بإدارتها بانفسهم، من أجل تسكين أقاربهم والحصول على الرواتب وشراء الذمم من خلالها.

وأبدى اندهاشه مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، بخصوص تقييم قيمة أصول (إف – إم) كابيتال بلندن، المملوكة لمحفظة ليبيا أفريقيا بـ 400 مليون دولار، لافتاً إلى أن قيمة أصولها قد قُدرت، وقت رئاسته، بـ 850 مليون دولار، متسائلاً عما حدث لها وهل تم الاستيلاء عليها أم خسارتها.

وقال دريجة، إن تقرير ديوان المحاسبة قد أورد أن متوسط الانتاجية للشخص، وفقاً للدراسات، لا يتجاوز ربع ساعة من العمل يوميا، وليس هناك ارتباط بين الآداء والنتائج وبين الراتب، فالمرتب يعتبر شيئ ميكانيكياً، فالوظائفة مقيمة براتب، بغض النظر عن الآداء.

واستطرد قائلا، “هذه المناصب تعطي الشخص مزايا بدون أن يكون مسؤولاص عن أي شيء، ولهذا نجد الصراع عليها”

وأوضح، أنه لا توجد جريمة مالية لا يمكن اكتشافها، واصفاً من يظن أن بإمكانه ارتكاب مخالفة مالية، دون أن يتم اكتشافها، بأنه شخص لا يفهم في الأمور المالية، مضيفاً أن هناك رفض كامل، من قبل المسؤولين، للقيام بأي إصلاح.

