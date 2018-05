“عمل الوفاق”: تكدس وظائف القطاع الحكومي يرهق ميزانية الدولة

المتوسط:

أكد وزير العمل المفوض في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، أن حجم التكدس في وظائف القطاع الحكومي يرهق من ميزانية الدولة.

وأوضح ” الأمين”، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الليبية، أمس السبت، أن التكدس وصل إلى 1.800 مليون وظيفة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير العمل أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف عبء الوظائف الحكومية على الميزانية العامة للدولة، التي أرهقت بفعل هذا العدد الضخم.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت في مطلع مايو الجاري قيمة الموازنة العامة لهذا العام، والتي تجاوز فيها حجم مخصصات رواتب القطاع الحكومي 17 مليار دولار أمريكي.

