الصورة المقلوبة… لمسؤول في زمن الفوضى وغياب ردع المؤسسات

المتوسط :

في لقائه مع أحد القنوات الفضائية بُعيد التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في شارع جمال عبد الناصر ببنغازي قال مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، العقيد عادل مرفوعة، إنه كان يملك معلومات بخصوص التفجير، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشارع جمال عبد الناصر ببنغازي، من خلال اعترافات كان قد تحصل عليها من عنصر تابع لتنظيم “داعش”، بعد إلقاء القبض عليه.

بروز الذات

وفاجأ مرفوعة، المشاهدين عندما اتهم وزارة الداخلية بالتقصير؛ لأنه كما قال في تصريحه قام بإبلاغ الوزارة، التي لم تتخذ أي إجراءات، وقامت بإيقافه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، بحسب قوله.

الذي تابع حديث مرفوعة خامره الشك في الهدف من وراء هذا التصريح، وذلك بسبب أنه مرر مرات عدة أمر وقفه عن العمل، في لحظة لا مجال فيها لحشر موضوع شخصي خلال التصريح، حيث دم الأبرياء لا يزال طازجا جراء العمل الإرهابي، حتى شعر المتابع المدقق أن هناك أمرا ما؛ يريد مرفوعة أن يبعث به لمن يعنيه الأمر ومَنْ؟ وأين؟

أحكام بالسجن عندما كانت الدولة

صحيفة المتوسط قررت أن تبحث عن الحقيقة في تصريح مرفوعة حتى لا يبقى الكلام المرسل هو عنوان الحقيقة، التي من شأن تركها دون تدقيق أن تضع الكثيرين ،في قفص الاتهام، كون تصريحه كان خطيرا جدا، ثم لماذا يتم وقف رجل أمن مسؤول وهو يحافظ على أمن المدينة والسكان في بنغازي؟

البحث الذي أجرته المتوسط من واقع الوثائق من شأنه أن يكشف إلى أي حد يمكن الاطمئنان إلى ما يقوله “عادل محمد الطيب مفتاح” “عادل مرفوعة” ، وبالبحث سنجد أن سيرة وتجربة الرجل يمكن أن تجيب على الكثير من الأسئلة.

ومنها أنه سبق أن حكم عليه (غيابيا) بالسجن في القضية رقم 1238/2005 بتاريخ 11/12/2006، بمعاقبته :

أولا: بالسجن لمدة أربع سنوات عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت في قضية وفاة شخص إفريقي يدعى” فينيس أنفيني.

ثانا: بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الحجز.

قتل دون مساءلة عندما غابت الدولة

والضرب المفضي إلى الموت، يبدو أنها تتكرر حيث يتواجد العقيد عادل مرفوعة ، ولكن هذه المرة لأن الدولة غائبة فلا سجن ولا عقاب وهذا الأمر يتعلق بالشكوى التي قدمها عطية رمضان العقيلي واتهم فيها جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة العقيد عادل مرفوعة بتاريخ 31/12/2017 بأنه قبض على ابنه فرج وبتاريخ 28/12/2017، اتصلوا به بدعوى أن ابنه مريض بالمستشفى، ولكنه فوجئ أنه كان متوفيا وعليه آثار تعذيب في جميع أجزاء جسمه.

ويبدو أن حظ المواطن محمد حمد عبد الرحيم الفاخري أفضل قليلا، لأنه لم يفقد حياته، ولكنه فقد ذاكرته، حيث تقدمت والدته رابحة عبدالسلام محمد بشكوى ضد جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة عادل مرفوعة ، لأنه اعتقل ابنها أثر تفجير جسر اللثامة في حين أن ابنها من رجال الكرامة وأصيب في المعارك ببنغازي، لكن ذلك لم يشفع له؛ ففقد ذاكرته جراء التعذيب الذي تعرض له لدي جهاز مكافحة الإرهاب.

طلبات قبض

وإذا كان هذا جانب من شخصية العقيد عادل مرفوعة، فإن هناك جانبا آخر متعدد الأبعاد يتعلق بعلاقته بجهات عمله وبالقانون، ذلك أنه صدر بتاريخ 31/ 8/ 2016 أمر قبض وإحضار من القيادة العامة للقوات المسلحة مكتب المدعي العام العسكري باسم القضية 41/2016 جاء فيه، يطلب القبض على رائد عادل طيب مرفوعة البرغثي. بطلب من وكيل النيابة الناجي رجب رافع حمزة.

ومرة أخري صدر أمر بتاريخ 5/12/201 من مكتب المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة يطلب فيه القبض على الرائد عادل طيب مرفوعة البرغثي.

ظلال

ووجهت القيادة للقوات المسلحة كتابا إلى رئيس جهاز المباحث العامة تشكو فيه عقيد عادل محمد الطيب مرفوعة من أنه قام باستعمال ختم باسم وزارة الداخلية الإدارة العامة لأمن المعلومات مكتب توكره، ونصب نفسه رئيسا، علما بأنه لم يصدر أي قرار بذلك من وزارة الداخلية.

غير أن ما يثير الكثير من الظلال هو ما جاء في كتاب القوات المسلحة حول واقعة سيارة ملغمة نوع أوبل استرا حمراء، تم ضبطها بتاريخ 29/08/2017 من قبل إدارة فرع مكافحة الإرهاب منقولة بسيارة داف ساحبة ضمن مجموعة من السيارات قادمة من مصراته.

كتاب القوات المسلحة يكشف أنه تم الإفراج عن سائق الشاحنة في نفس اليوم الذي تم في ضبطها، عملية الإفراج الفوري جعلت الشك يراود مكتب الادعاء العسكري في القوات المسلحة، ولذلك جرى استدعاء السائق الذي أفاد بأن السيارة الملغمة هي لصاحب رقم هاتفي معين، إلا أن التدقيق في الرقم بين، أن من كان يستخدم ذلك الرقم؛ هو “فرج قميرة البرغثي” ويتبع الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب ومن المقربين من مدير الإدارة “عادل مرفوعة”.

اللافت هنا أن فرج قميرة البرغثي أحد أقاربه يدعى داوود خالد الغناي، هو أحد العناصر الإرهابية، وهو هارب إلى طرابلس ومطلوب للبحث الجنائي بنغازي في قضية اغتيال، ويعمل حاليا في تجارة السيارات بمدينة طرابلس.

المثير أن مكتب المدعي العام العسكري كشف أن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب رفضت موافاته بسوابق الموضوع ومحاضر الاستدلال، بحجة أنها تحوي معلومات أمنية، وأنه يوجد بمكتب المدعي العسكري من تحوم حوله الشكوك. ويعترف مكتب المدعي العام العسكري أنها ليست المرة الأولى التي لا تستجيب فيها الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب لأوامر النيابة.

الأحجية

وتكبر الأسئلة من خلال كتاب رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة توكره مديرية أمن توكره الموجه إلى رئيس مركز الشرطة بتاريخ 22/8/2016، الذي جاء فيه أنه وردت معلومات أن سيارة نوع شفر بيضاء اللون ملغمة متجهة إلى منطقة توكره أو برسس.

وأضاف كتاب رئيس وحدة التحقيق أن السيارة المذكورة تمت مطاردتها من قبل جهاز الأمن الداخلي توكره، وانفجرت على الطريق الرئيسي عند مدخل منطقة توكره.

ويتابع عند خروجنا كهيئة تحقيق ومعاينة؛ شاهدنا السيارة المبلغ عنها مشتعلة بها النيران. لكن تبين أن سقف السيارة غير موجود؛ ولا يوجد بها أي شخص، كما أنها بدون محرك إطلاقا، وبالذهاب إلى المستشفى للتأكد هل من مصابين فلم نجد أحدا أيضا. وهنا تكبر علامات الاستفهام والتعجب!!!

مصادرة أموال الناس

ويختم كتاب القوات المسلحة بالقول: لا يقتصر الأمر على هذا فقط، فهناك العديد من الشكاوى التي طالت عادل مرفوعة سواء من خلال تجاوز القانون بالاعتقال خارج إجراءات النيابة أو الابتزاز، حيث جاء في كتاب مكتب المدعي العسكري أن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة ترد بشأنهم العديد من الشكاوى، حول مصادرة ممتلكات الناس بدون وجه حق وبدون عرض هذه الإجراءات على النيابة العامة.

وتكشف رسالة مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى وكيل وزارة الداخلية جانب آخر من هذه الشخصية الإشكالية، الذي تمارس الاعتقال والابتزاز والتهديد، ويعكس الحوار الذي دار بين عادل مرفوعة وعز الدين أبو بكر هويدي مدير المصرف طبيعة هذه الشخصية، عندما اتهمه بأنه اختلس الملايين، لكن بإمكانه التفاهم في الموضوع وذلك حسب الشكوى المقدمة وعندما سأله كيف؟ قال أنا فقط أريد الاستفادة من الجانب المالي.

أننا نترك للقاري فرصة أن يكتشف من خلال عرض ملخص هذه الوثائق صورة رجل مسؤول من زمن الفوضى وغياب الدولة والقانون، وفرصة للمقارنة بين زمنين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post الصورة المقلوبة… لمسؤول في زمن الفوضى وغياب ردع المؤسسات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية