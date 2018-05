البنك الدولي: الاقتصاد الليبي يتعافى بشكل ملحوظ

المتوسط:

أعلن البنك الدولي، تعافى الاقتصاد الليبي بنسبة 15% في عام 2018، متوقعًا أن يصل النمو لـ7.6% في عامي 2019 – 2020.

وأوضح البنك، في تقرير نشره على صفحته الرسمية، أمس، أن إنتاج ليبيا من النفط يرتفع بشكل مضطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.

وأضاف تقرير البنك، أنه جاء الوقت لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة، مؤكدًا أنه سيكون على ليبيا في العام الجاري إما أن تستنفد من احتياطاتها بالنقد الأجنبي أو ستضطر لتطبيق تعديلات خاصة لابد منها لتفادي نشوب أزمة بالبلاد.

ورجح البنك زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بحلول عام 2020. وستبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة ما بين 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.

يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأربعاء الماضي قد أكد تحسن إيرادات النفط في عام 2017 بأكثر من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في العام 2016.

