تردي خدمات الصرف يغلق 4 شوارع بمنطقة المهدية في سبها

تشهد منطقة “المهدية” ببلدية سبها، تردي في خدمات الصرف الصحي، ما أدى لإغلاق 4 شوارع بالقرب من مدرسة “عقبة بن نافع” ما تسبب في سد مداخل المنازل والمحلات الواقعة على الطريق العام.

ومن جانبهم، ناشد سكان منطقة المهدية، بلدية سبها، وشركة المياه والصرف الصحي، بضرورة التحرك لمعالجة المشكلة.

وهدد سكان المنطقة، عبر بيان تداولته وسائل الإعلام، باتخاذ خطوات تصعيدية منها إغلاق المرافق والمصالح الحكومية الواقعة في داخل نطاق حي المهدية.

وأوضح الأهالي أن سوء خدمات الصرف الصحس تسبب في العديد من الأمراض الخطيرة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات بالمنطقة.

