المتوسط:

أعلن آمر كتيبة شهداء الزاوية في بنغازي، اللواء جمال الزهاوي، التبرع بسيارته “المصفحة” الخاصة من أجل إنشاء صندوق لدعم وتوفير أجهزة وسيارات للكشف عن المفرقعات والألغام بالمدينة.

وطالب “الزهاوي”، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أمس السبت، القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة بالوقوف خلف مدينة بنغازي، موضحًا أن البرلمان والحكومة المؤقتة تخلو عنها.

وأكد آمر كتيبة شهداء الزاوية الزهاوي، تعرضه لمحاولة اغتيال أمس في الطريق السريع ببنغازي، مطالبا بتسليم الجناة للجهات القانونية.

وكانت قد شهدت مدينة بنغازي صباح أول أمس الجمعة انفجار سيارة مفخخة في شارع “جمال عبد الناصر” خلف فندق تبيستي وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع 7 قتلى و20 جريحا.

The post آمر «شهداء الزاوية» يتبرع بسيارته «المصفحة».. ويعلن تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية