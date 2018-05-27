عروض مسرحية لنجوم سوريون اليوم ببنغازي داخل أروقة معرض صنع في سوريا

بنغازي 27 مايو 2018 (وال) – تعتزم النجمة السورية ملك ديب مساء اليوم الأحد على تمام العاشرة بمقر معرض صنع في سوريا تقديم العديد من الأعمال المسرحية بالاشتراك مع الفنان السوري الصاعد عصام الرفاعي.

النجمة ملك ديب ستتناول خلال العرض بشكل تراجيدي الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس بشارع جمال عبدالناصر وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

اللجنة المنظمة للمعرض الليبي – السوري دعت الجمهور لحضور المنشط المقام على خشبة مسرح المعرض، والتجول داخل أروقته للاطلاع على أرقى الملابس والمنتجات الليبية والسورية اقتنائها بأسعار مناسبة للجميع.

هذا وأعلنت اللجنة المنظمة عن وصول دفعة جديدة لبضاعة سورية للمعرض الذي يجري تأمينه والمنطقة المحيطة به بشكل محكم للغاية. (وال – بنغازي)

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