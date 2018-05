المتوسط:

أكد المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة، علي المحجوب، أن قرار رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بوقف صرف الإنفاق على بنود الترتيبات المالية للعام الجاري، جاء لإثارة الرأي العام ضد الديوان الذي كشف الفساد.

وأضاف ” المحجوب”، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أمس السبت، أن قرار المركزي جاء ليس حفاظًا على أموال البلاد، مؤكدًا أنه بدأ يستجيب لتقرير الديوان واضطر إلى تقليص الإنفاق.

وتابع المستشار الاقتصادي للديوان: “تقرير الديوان أوضح التجاوزات في مستندات برسم التحصيل 2018 فهل سيتخذ محافظ المركزي الصديق الكبير قرارا بإيقافها؟”.

ويشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد أصدر بيانا قال فيه، إنه سيقصر الصرف في الترتيبات المالية لعام 2018 على بندي المرتبات والدعم فقط.

The post مستشار بـ «المحاسبة»: قرار «المركزي» جاء لإثارة الرأي العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية