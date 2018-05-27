حفتر والسراج في مؤتمر باريس حول ليبيا الثلاثاء القادم

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع الثلاثاء القادم في باريس بعدد من المسؤولين الليبيين، في مؤتمر دولي سيخصص للتحضير لإجراء انتخابات ويحضره المشير خليفة حفتر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضاف المصدر الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الفرنسية، إن هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة وسيشارك فيه إلى جانب السراج كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر غير المسبوق هو “توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة” الليبية من طريق “تحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي”.

كما سيشارك في المؤتمر أيضا 19 دولة معنية بالأزمة الليبية من بينها دول الجوار، وبعض الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

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