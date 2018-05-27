الأحوال المدنية: الرقم الوطني حق أصيل لعائلة القذافي

قال الإعلامي يوسف قرقوم التابع لمكتب العلاقات والأعلام بمصلحة الأحوال المدنية لـ بوابة افريقيا الإخبارية” أن ما تم تداوله من أخبار على صفحات التوصل الاجتماعي بخصوص عدم سلامة الأوراق التي تخص أبناء القذافي لحصولهم على الرقم الوطني غير صحيح.

وأضاف قرقوم أن السجل الذي يتبعه القذافي في مدينة سرت تم نقله إلى مدينة طرابلس كما أن هناك اتصالاً بين إدارة الشؤون القانونية مع العقيد إبراهيم الشيباني والمحامية المفوضة من عائلة القذافي التي نفت بدورها ما تم تداوله في الصحف والقنوات بخصوص عدم منح أسرة القذافي الأرقام الوطنية.

واكد قرقوم أنه بعد تقديم الإجراءات المطلوبة من تقارير طيبة لإنهاء إجراءات شهادة الوفاة وما يفيد بزواج الأبناء وفصلهم عن سجل الأب يتم تقديم الفريضة الشرعية ومنها يتم إصدار وضع عائلي.

واما بخصوص الشق الفني يتم إدراجهم في منظومة الأسر الليبية ويصدر لهم رقم وطني، مضيفاً أنه ما دامت من سجلات عام 1954 إذاً من حق أبنائك الرقم الوطني وأنت من أصول ليبية.

وقال قرقوم بعيداً عن السياسة والنزاعات والفكر المختلف فالقذافي وزوجته وأبناؤه من حقهم الرقم الوطني.

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