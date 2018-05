بنغازي تحضن عروض مسرحية سورية

المتوسط:

تقيم لجنة المنظمة للمعرض الليبي – السوري، مساء اليوم الأحد، عروض مسرحية سورية في تمام الساعة العاشرة بمقر معرض صنع في سوريا الذي يقام ببلدية بنغازي.

ويشارك في العروض، الفنان السوري الصاعد عصام الرفاعي، النجمة السورية ملك ديب التي ستتناول خلال العرض بشكل تراجيدي الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس بشارع جمال عبدالناصر وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

ودعت اللجنة المنظمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، الجمهور لحضور المنشط المقام على خشبة مسرح المعرض، والتجول داخل أروقته للاطلاع على أرقى الملابس والمنتجات الليبية والسورية اقتنائها بأسعار مناسبة للجميع.

