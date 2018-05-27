الخطوط الجوية الليبية تُفرح أوباري

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، الأحد، استئناف رحلاتها إلى مدينة أوباري بتخصيص رحلة إسبوعية إلى المدينة.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى أوباري غدا الإثنين، وفق ما ورد على صفحة المطار الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وكانت الخطوط الجوية الليبية قد أوقفت رحلاتها إلى أوباري نتيجة الأوضاع المتردية التي يعاني منها مبنى مطار أوباري المدني والتي تسببت في إغلاقه لفترة.

وأجبر إيقاف الرحلات الجوية عن مطار أوباري المسافرين على التنقّل عن طريق الرحلات البرية التي تستغرق ساعات ومسافات طويلة ومتعبة خاصة على المرضى وكبار السن.

وكان مدير مطار أوباري، محمد الرضى قد أشار في تصريح لـ218 إلى أن المطار تعرض للإغلاق نتيجة تدهور إمدادات الكهرباء وتهالك المهبط الخاص بالطائرات، مُشيراً إلى أن غياب الرحلات الجوية عن المدينة شكّل أزمة لدى المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية