حملة على الباعة المتجولين لتخفيف الازدحام في اجدابيا

قامت دوريات الحرس البلدي اجدابيا، بحملة موسعة على الباعة المتجولين والفراشين على الأرصفة والطرقات والساحات بمدينة اجدابيا، حيث تم إخلاء هذه الأرصفة والساحات من الباعة وتوقيعهم على تعهدات بعدم العودة اليها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالحرس البلدي اجدابيا، عبدالجواد سعد – ” لبوابة افريقيا الإخبارية “- ان إدارة الحرس البلدي قد تلقت رسالة من قبل قسم المرور والتراخيص اجدابيا، بشأن وجود الباعة على الأرصفة والطرقات مما تسبب في ازدحام مروري خانق“.

مشيراً إلى استمرار الحملات اليومية من قبل دوريات الحرس البلدي على سوق الخضار ومحال بيع اللحوم و الدواجن والمطاعم حيث تم ضبط العديد من المخالفات الصحية و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية