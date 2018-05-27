ميزانية الطوارئ علي طاولة المركزي

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ناقش الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مخصصات ميزانية الطوارئ للمجالس البلدية في اجتماع ضم نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري ووزير الحكم المحلي المفوَّض بداد قنصو إلى جانب مشاركة عدد من عمداء البلديات.

ووجد عمداء البلديات الفرصة سانحة أمامهم لانتقاد أداء وزارة الحكم المحلي إذ صوب بعضهم على التراخي في تنفيذ الخطط فيما وجه آخرون حرابهم إلى مبادرات كان ينتظرونها وغيبت دون مبررات .

بداد قنصو وزير الحكم المحلي قال ” للاقتصادية ” تم التباحث في لقاءات عديدة مع عمداء البلديات بشأن وضع الاولويات التي سننطلق منها وبحث مخصصات ميزانية الطواري واوجه الصرف وفق خطة محددة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

هشام بن يوسف عميد بلدية سوق الجمعة قال ” للاقتصادية ” نسعي الي حلالة الكثير من المشاكل التي تواجه البلدية ونعمل علي تسهيل كافة الخدمات للمواطن ونأمل العدالة في توزيع مخصصات ميزانية الطواري بالشكل الذي يخدم الجميع مؤكداً ان اولويات المجلس البلدي سوق الجمعة هو منع التلوث البيئي نتيجة تكدس القمامة وسيعمل البلدي علي توفير الاليات والمعدات لضمان ذلك.

يذكر بأن قيمة ميزانية الطوارئ تقدر بــ 200 مليون دينار .

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