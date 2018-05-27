أكدت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد بعد غد الثلاثاء، في باريس بقصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفادت الرئاسة الفرنسية – في بيان لها اليوم الأحد ـ بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور المجتمع الدولي، سيستقبل ممثلي الحكومة الليبية، ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية في ليبيا، وأن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي مدعوون في هذا اليوم إلى الانخراط في تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التي تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات.

واختتمت الرئاسة بيانها بأنه بعد سبع سنوات من الصراع والتوترات، فهذا المؤتمر غير المسبوق، الذي يأتي امتدادا للجهود المبذولة منذ 2011م من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

The post فرنسا تعلن تفاصيل اجتماع الأطراف الليبية في باريس الثلاثاء المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

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