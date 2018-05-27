السراج يناقش المعوقات التي تواجه قطاع الصحة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعاً موسعا صباح الأمس مناقشة مشاكل القطاع وسبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا مع وزير الصحة المكلف محمد الهيثم ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات د. سليمان الشيباني بوسرويل وعدد من أعضاء اللجنة ورئيس جهاز الامداد الطبي د.الطاهر بلخير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عملية توفير التطعيمات وما توجهه الوزارة من مصاعب في هذا الشأن ومدي امكانية توفيرها وفق خطط بشكل دوري وبطريقة سلسة، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البرنامج الوطني للتطعيمات.

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