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الزنتان… مرتبات متأخرة أرهقت المواطنين

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى مجموعة من الشباب بمدينة الزنتان بيانا طالبوا فيه الجهات المالية في الدولة بالإفراج عن مرتباتهم المقطوعة منذ سنوات، بحسب وصفهم، محذرين من رفع سقف المطالب باتخادهم إجراءات أخرى في سبيل تحقيق مطالبهم.

وأعرب الشباب عبر البيان عن استيائهم من تأزم أوضاعهم المعيشية نتيجة انقطاع رواتبهم وتوقفها منذ عام 2014، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة تقديم حلول جذرية لأزمة المرتبات التي تُمثل مصدر الدخل الأساسي لهم.

وأكد البيان أن أي تأخير أو مماطلة في صرف المستحقات المالية سيتم مقابلته بتصعيد أشكال الاحتجاج من قبل المواطنين المُتضررين من الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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