الزنتان… مرتبات متأخرة أرهقت المواطنين

ألقى مجموعة من الشباب بمدينة الزنتان بيانا طالبوا فيه الجهات المالية في الدولة بالإفراج عن مرتباتهم المقطوعة منذ سنوات، بحسب وصفهم، محذرين من رفع سقف المطالب باتخادهم إجراءات أخرى في سبيل تحقيق مطالبهم.

وأعرب الشباب عبر البيان عن استيائهم من تأزم أوضاعهم المعيشية نتيجة انقطاع رواتبهم وتوقفها منذ عام 2014، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة تقديم حلول جذرية لأزمة المرتبات التي تُمثل مصدر الدخل الأساسي لهم.

وأكد البيان أن أي تأخير أو مماطلة في صرف المستحقات المالية سيتم مقابلته بتصعيد أشكال الاحتجاج من قبل المواطنين المُتضررين من الأزمة.

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