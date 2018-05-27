38 نائباً يطالبون الكشف عن أسماء المتورطين بتقرير ديوان المحاسبة

كشف عضو مجلس النواب عن الجنوب محمد عريفة في تصريح خاص لقناة ليبيا، عن مطالبة 38 نائباً للكشف عن أسماء الذين اتهمهم تقرير ديوان المحاسبة بتقاضي أموال وامتيازات من حكومة الوفاق الوطني.

ووفقاً لبيان تلقت قناة ليبيا نسخة منه، طالب النواب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته .

وحث البيان على محاسبة أو الكشف على أقل تقدير، مَن تثبت عليه المخالفات من أعضاء الحكومتين المؤقتة والوفاق وجميع مؤسسات الدولة.

يذكر أن 18 نائبًا أصدروا بيانًا ليل الجمعة، للمطالبة بكشف أسماء أعضاء مجلس النواب الذين تقاضوا أموالاً أو حازوا بغير وجه حق أملاكًا منحتها لهم حكومة الوفاق الوطني.

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