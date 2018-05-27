سعر الدولار يتجاوز الـ7 دنانير في السوق الموازي

خاص

تجاوز أمس السبت سعر الدولار في السوق الموازي 7 دينار وذلك في اعقاب صدور بيان من مصرف ليبيا المركزي يؤكد فيه وقف بنود صرف ميزانية الترتيبات المالية للعام 2018 واقتصارها علي بند المرتبات والدعم .

سعر تداول الدولار اقفل مساء الجمعة عند سعر 6.90 دينار مقابل الدولار الواحد فيما افتتاح التداول صباح الأمس السبت عند سعر 6.93 وقفل التداول عند سعر 7.15 دينار.

ويعزي محمد الدقروني عضو لجنة ادارة سوق المشير للعملات والذهب في حديثه ” للاقتصادية ” ارتفاع سعر الدولار الي عديد العوامل منها التخبط الحكومي وقرارات مصرف ليبيا المركزي الفجائية بالإضافة الي زيادة سعر الصرف في تركيا و ارتفاع الدولار و هبوط الليرة التركية وارتفاع سعر النفط .

يذكر بأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي شهد في شهر يناير الماضي هبوطا كبيرا ليصل إلى ما دون”5 دنانير” للدولار الواحد بعد أن كان قد سجل مع نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 قرابة “9 دنانير” للدولار الواحد قبل أن يعود خلال الشهر الماضي للارتفاع في حدود 6.5 دينار للدولار.

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