الخطوط الجوية تعلن استئناف رحلاتها إلى أوباري

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، الأحد، استئناف رحلاتها إلى مدينة أوباري بتخصيص رحلة أسبوعية إلى المدينة.

وأوضحت الخطوط الجوية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى أوباري غدا الإثنين.

يشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية قد أوقفت رحلاتها إلى أوباري نتيجة الأوضاع المتردية التي يعاني منها مبنى مطار أوباري المدني والتي تسببت في إغلاقه لفترة.

