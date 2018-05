المتوسط

انطلقت أعمال تعبيد ورصف الإسفلت لجسر زليتن الرئيسي عن طريق شركة التألق المعماري المنفذة لمشروع صيانة وتحسين جسر المدينة.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية زليتن، عبر فيس بوك، أنه تم إطلاق حملة صيانة شاملة للجسر الذي يعد المدخل الرئيسي نحو وسط مدينة زليتن.

