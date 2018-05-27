عقوب يلغي قرار التمويل الذاتي للمرافق الصحية

ألغى وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، بشأن التمويل الذاتي للمرافق الصحية.

الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي لوزارة الصحة المؤقتة، معتز الطرابلسي قال في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن عقوب طالب العمل بالقرار رقم ( 86) للعام 2018، من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

كما دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مكاتب التفتيش والمتابعة في البلديات والأجهزة الرقابية التابعة للحكومة المؤقتة تحمل مسؤوليتها في متابعة تنفيذ القرار، وإيقاف جباية الأموال من المواطنين مقابل تقديم الخدمة الصحية، والعلاجية بالعيادات المجمعة والعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز التخصصية و توفير احتياجاتها بما لا يثقل كاهل المواطن، نظراً للوضع الاقتصادي الحالي للبلاد ونقص السيولة النقدية .

كما شدد عقوب على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود والنازحين وحاملي بطاقة اللاجئين، داعياً المرافق الصحية والمنشآت الطبية إلى ضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ، وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية، والمستلزمات الطبية للمرضى والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن أي أعباء مالية .

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