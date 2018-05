“المجلس الاستشاري” يناقش مشاركته في اجتماعات باريس

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، ” حسن حبيب” في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الأعضاء يناقشون الأن مشاركة المجلس في الاجتماعات التي دعا لها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال فاعليات الجلسة العامة رقم 31 بالعاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الرئاسة الفرنسية أكدت أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد بعد غد الثلاثاء، في باريس بقصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفادت الرئاسة الفرنسية – في بيان لها اليوم الأحد ـ بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور المجتمع الدولي، سيستقبل ممثلي الحكومة الليبية، ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية في ليبيا، وأن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي مدعوون في هذا اليوم إلى الانخراط في تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التي تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات.

واختتمت الرئاسة بيانها بأنه بعد سبع سنوات من الصراع والتوترات، فهذا المؤتمر غير المسبوق، الذي يأتي امتدادا للجهود المبذولة منذ 2011م من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

