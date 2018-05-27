المتحدثة باسم البعثة الأممية في ليبيا تنفي خبر إقفال مقر البعثة في ليبيا

نفت المتحدثة باسم البعثة الأممية سوسن غوشة الأخبار التى تداولتها بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى حول اقفال مقر البعثة الاممية بمنطقة جنزور غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البعثة الاممية في تصريح صحفي لقناة النبأ إن هذه الاخبار غير صحيحة وأن العمل في مقر البعثة يسير بشكل طبيعي.

وأوضحت سوسن غوشة، اليوم الأحد لصحيفة بوابة الوسط أن إغلاق كتيبة “فرسان جنزور” مقرها في طرابلس، “مجرد سوء فهم فقط ولا علاقة للبعثة الأممية به”.

وأضافت غوشة في تصريحات لصحيفة بوابة الوسط، أن مقر البعثة في جنزور لم يغلق من قبل مسلحين، وأن ما حدث هو مجرد سوء فهم بسيط ولم يتجاوز الـ5 دقائق، مؤكدًة أن الموظفين يدخلون إلى المقر كما أن العمل يسير بشكل اعتيادي.

وكانت مصادر في البعثة الأممية إلى ليبيا قالت إن كتيبة فرسان جنزور منعت الموظفين من دخول مقر البعثة في جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية لموقع بوابة الوسط، أنه أثناء توافد الموظفين إلى مقر البعثة منعهم أفراد مسلحون تابعون للكتيبة من الدخول، وطلبوا منهم العودة إلى بيوتهم، وأخبروهم بقرار إغلاق المقر دون معرفة الأسباب.

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت خبرا عن مصدر من البعثة تفيد من خلاله إن كتيبة فرسان جنزور منعت الموظفين من دخول مقر البعثة وطلبوا منهم العودة إلى بيوتهم.

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