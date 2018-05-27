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مركز إيواء قنفوذة يكشف عن إحصائية للعام 2016 – 2017

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 مايو 2018 (وال)- كشف مركز إيواء قنفوذة التابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي اليوم الأحد، عن إحصائية المهاجرين الذين تم ترحيلهم والمفرج عنهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمركز إيواء قنفودة ملازم أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – الاحصائية التي صدرت عن المركز هي لعام 2016 – 2017 ، وهي خاصة بالمهاجرين في المركز من نساء ورجال وأطفال من مختلف الجنسيات التي تم ترحيلها والمفرج عنهم . (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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