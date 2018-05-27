السفير الإيطالي في ليبيا يشدد على أهمية الدعم الدولي لتنفيذ خطة العمل الأممية

شدد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني،الأحد، على أهمية الالتزام الدولي بمساعدة الليبيين على تنفيذ الخطوات المذكورة في خطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف بيروني قائلاً، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، بعد لقاء جمعه بالسراج في طرابلس، إن خطة سلامة ما زالت هي الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي الليبي.

وأكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، دعم بلاده للحلول السلمية لتأمين المؤسسات في العاصمة طرابلس.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عقد لقاء مع السفير بيروني في طرابلس ناقشا فيه تطورات المشهد السياسي والمبادرة الفرنسية المطروحة لحل الأزمة في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن إجراء الانتخابات بدون دستور تستند إليه، يعني الدخول في مرحلة انتقالية رابعة ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضاف المشري، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي جوزيبي بيروني، لمناقشة تطورات المشهد السياسي والمبادرة الفرنسية المطروحة لحل الأزمة في ليبيا، أنه أبلغ الجانب الفرنسي بموقفه وهو أن الانتخابات ستكون ناجحة في حال إجراء استفتاء على الدستور قبلها.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تلقى، الأربعاء الماضي، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس في الـ29 من مايو الجاري.

هذا وأعلن مصدر دبلوماسي، مساء السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجمع في قصر الإليزيه، الثلاثاء، أبرز المسؤولين الليبيين في مؤتمر دولي، سيخصص للتحضير لإجراء انتخابات في ليبيا.

وقال المصدر إن هذا الاجتماع، الذي ترعاه الأمم المتحدة، سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج، وخصمه خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

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