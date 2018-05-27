بعد سيطرته على 80 % من محاور درنة… مسلحون يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

قال المتحدث الإعلامي باسم غرفة عمر المختار، عبد الكريم صبرة، إن القوات المسلحة الليبية، نفذت عمليات ناجحة على كافة المحاور بمدينة درنة بمشاركة القوات الجوية، التي نفذت ضربات جوية على مواقع المسلحين.

وأضاف صبرة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد 27 مايو / أيار، أنه تم السيطرة على الكهوف، التي كانت تخزن فيها الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية، كما أنه تم السيطرة على منظومة مساحات تبلغ نحو 80 في المئة من محاور درنة، وذلك بعد إطلاق آمر القوات الخاصة الليبية، اللواء ونيس بوخمادة عملية الشهيد العميد عبد الحميد عقيلة الورفلي”.

وأشار عبد الكريم صبرة، إلى تقدم وحدات الجيش تزامنا مع قصف جوي عنيف وتقدم لوحدات الجيش في المحور الشرقي لمدينة درنة وتحديدا عند منطقة “الفتائح”.

وتابع أن اللجنة المشكلة بشأن التواصل مع من يريدون تسليم أنفسهم استقبلت حتى الآن نحو 14 من المسلحين، الذين سلموا أنفسهم، وتقوم هذه اللجنة على التواصل مع من يسعون إلى تسليم سلاحهم.

وقال المتحدث باسم غرفة عمر المختار، إن الجماعات المسلحة تسعى لجر الجيش للاشتباك داخل المدينة، حيث تقوم الجماعات بإطلاق الأعيرة النارية والصواريخ من المصانع والمدارس الموجودة في وسط الأحياء السكنية بهدف رد الجيش وقصف المناطق المدنية، إلا أن الجيش يراعي ذلك ولا يقصف المناطق المدنية.

وكان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قال في بيان له، إن من يسلم نفسه من منتمي الجماعات الإرهابية، في درنة، سيحظى بمحاكمة عادلة ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسا بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الارهابية المارقة، وأن العائلات لن تتحمل مسؤولية جرائم بعض الأفراد”.