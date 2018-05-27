معزب : مجلس الدولة تلقى دعوة من الجانب الفرنسي للمشاركة بإجتماع باريس المرتقب

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة محمد معزب عن تلقي المجلس دعوة من الجانب الفرنسي للمشاركة في الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه باريس الأيام المقبلة.

معزب قال في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء إن موقف المجلس من الدعوة بالحضور من عدمه سيحدد في جلسة اليوم الأحد حيث سيتم مناقشة الدعوة وكيفية المشاركة فيها.

وأشار إلى أن فرنسا لم تعلن بشكل رسمي عن بنود وتفاصيل المبادرة إلا أن ما تم تداوله حتى الآن منها يشير لوجود بعض البنود محل الخلاف وأخرى محل التوافق، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات سيكون محل خلاف خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات على أساس دستوري أو قانوني أي أنه سيتم إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور أي بعد إصدار القانون.

أما فيما يتعلق بالنقاط التوافقية أوضح أنها تتمثل في توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية وقضية تعديل الاتفاق السياسي وتقليص المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 خاصه بعد خوض الأطراف الليبية اجتماعات كثيرة بهذا الشأن الفترة الماضية.

وتابع قائلاً:”لم يعلن بشكل رسمي عن الأطراف المشاركة خاصة أن طرفي النزاع كانوا ممثلين في المجلس الوطني ومجلس النواب وحل مجلس الدولة، ودخول المجلس الرئاسي مؤسسة الجيش يعد عاملاً جديدا له حسابات أخرى في عملية التوافق السياسي”.

عضو مجلس الدولة إعتبر أن الحل في الأزمة الليبية يجب أن يبدأ بالتوافق السياسي، مشيراً إلى أن العقبات كافة يمكن حلها بعد ذلك إذا ما حدث الاستقرار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية