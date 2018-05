المتوسط:

عقد ظهر اليوم، بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت، ورشة عمل نظمها مكتب التطوير العمراني فرع خليج سرت حضرها عميد بلدية سرت، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من مدراء القطاعات والأجهزة والشركات بسرت وعدد من المختصين والمهندسين من أبناء سرت، وذلك تحت شعار سرت بين الواقع والرؤية المستقبلية.

وقدم عدد من مهندسي التطوير العمراني عرضًا مرئيًا لإبراز «المشاكل التي تعاني منها مدينة سرت» نتيجة الحروب التي لحقت العديد من الأحياء بها.

وتهدف الدراسة لإعداد مخطط عمراني يتناسب مع طابع المدينة ووضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام لاستخدامات الأراضي بما فيها شبكات الطرق والخدمات والمخططات السكنية، وكذلك تم عرض عدد من المخططات للمشروعات المقترحة والمتوقفة منها مسارات لطرق جديدة وعدد من جزر الدوران المقترحة لتخفيف المختنقات المرورية داخل المدينة.

The post «سرت» تُنظم ورشة عمل حول المشاكل التي تعاني منها المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية