مراسلة رسمية تكشف علم الداخلية باحتمالية تنفيذ عمليات إرهابية ببنغازي

بنغازي-العنوان

كشفت مراسلة رسمية موجهة من مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة العقيد عادل مرفوعة إلى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بأن هناك خلاليا إرهابية تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

وأوضحت المراسلة التي اطلعت عليها العنوان بأن إدارة مكافحة الإرهاب لاحظت في الآونة الأخيرة توافد ورجوع عائلات العناصر الإرهابية التي سبق وأن فرت خارج حدود سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، وأكدت التحريات بأن أغلب هذه العائلات تقيم بالمناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة داخل مدينة بنغازي.

وأوضحت المراسلة أن عناصر التحريات أكدت وجود خلايا إرهابية نائمة بالتحديد داخل منطقة الصابري وهم من أشقاء وذوي الإرهابين، وأفادت المعلومات بأن هذه الخلايا الإرهابية تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

وطالبت المراسلة وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى إصدار التوجيهات بالخصوص.

وكان قد أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في اليومين الماضيين قرارا يقضي بإقالة مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب العقيد عادل مرفوعة على خلفية ما صرح به لقناة ليبيا الحدث حول تفجير بنغازي.

وأوضحت مصادر بأن الإقالة جاءت خلفية مطالبة مرفوعة بالتحقيق مع وزير الداخلية لتقصيره في التعاطي مع التقارير الأمنية”.

وكان مرفوعة قد ذكر عبر قناة ليبيا الحدث أنه كانت بحوزته معلومات عن تفجير بنغازي قبل وقوعه، مشيرا إلى أنه أبلغ وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عما في حوزته، مطالبا بإجراء تحقيق بالخصوص.

وقتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون في انفجار سيارة في شارع جمال عبد الناصر وسط بنغازي يوم الخميس الماضي.

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