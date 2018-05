المتوسط:

ناشد المهاجرون غير الشرعيين المغاربة في ليبيا، سلطات بلادهم إعادتهم إلي المغرب قبيل عيد الفطر المبارك.

ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، فيديو للمهاجرين المغاربة خلال مناشدتهم إسوة بالمهاجرين الآخرين الذين عادو لبلدانهم، مشيرا إلى أن المهاجرون قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الأمس.

The post فيديو..المهاجرون المغاربة ينظمون إضرابا مفتوحا في ليبيا..وهذا طلبهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية