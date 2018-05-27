الترجمان: ما كشفه ديوان المحاسبة في طرابلس من خروقات وسرقات شيء يقشعر له البدن

ليبيا – وصف رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 بـ”الكارثة” في ظل ما يعانيه المواطنين من الأزمة الإقتصادية، معتبراً أن من وصفهم بـ”السراق” يتصارعون من أجل البقاء في المشهد السياسي ليكونوا جزء من الحل الذي تدّعيه الدول الكبرى.

الترجمان قال خلال إستضافته عبر برنامج ” نهاية الأسبوع” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه منذ ظهور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج علم أنهم عبارة عن عصابة وجدت لأغراض محددة من أجل إستمرار الإستنزاف الرهيب للثروات الليبية.

وأكد على وجود العديد من عمليات التهريب كتهريب البنزين غير المسبوق لتونس والجزائر والإعتمادات المستندية التي تهرب للخارج وتعود بالعملة الصعبة ليشترى بها مما يزيد من التضخم وإرتفاع الأسعار علاوة على خط غاز مليتة الذي يستنزف من ثروات الليبيين.

وأضاف :”هل سمعتم يوماً أن المؤسسة الوطنية للنفط تحدثت عن مدخولها من ميناء مليتة الذي يذهب لإيطاليا لتصبح مالطا عبارة عن نقطة تمركز لتهريب البترول والبنزين من ليبيا لإيطاليا وما كشفه رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس من خروقات وسرقات شيء يقشعر له البدن”.

أما فيما يتعلق بصرف حكومة الوفاق 69 مليون دينار لوزير الدفاع الموقوف المهدي البرغثي كعهدة مالية لكتائب مجهولة ولم تعرف للآن إعتبر الترجمان أن هذه الأموال هي التي سلح بها الإرهابيون وقدمت لما يسمى “سرايا إرهاب بنغازي” لتقتحم الحقول النفطية وتستولي على الجفرة.

الترجمان يرى ما قام به ديوان المحاسبه بأنه خطوة صحيحة لكشف التجاوزات المالية والإدارية وهدر الأموال من قبل أشخاص لا يعدون من البشر على حد قوله، داعياً ديوان المحاسبة بالشرق لإتخاذ هذه الخطوة وتوضيح مصروفات أعضاء النواب في المنطقة الشرقية والحكومة المؤقتة.

ولفت إلى أن الليبيين سيتناسون تقرير ديوان المحاسبة وما كشفه من سرقات هائلة خلال بضعة أيام من خلا ضخ قضية أخرى في المشهد الليبي ليتم تجاوز هذا الملف وتناسيه كما حدث طيلة الـ 7 سنوات الماضية.

رئيس مجموعة العمل الوطني ناشد القوات المسلحة بإنهاء كل هذه المظاهر السيئة من إرهاب السلاح إلى إرهاب المناصب لإرهاب المال لأنه لن يستطيع أحد مواجهة هذا الفساد إلا القوات المسلحة، كاشفاً عن وجود كم هائل من الفساد في السفارات الليبية في الخارج.

وشدد على ضرورة أن يتم التفكير في تحرير طرابلس والجنوب بعد الإنتهاء من تحرير مدينة درنة لأن الحوارات والتفاهمات وتقاسم السلطة ستقود الجميع والمناطق التي حررت من الإرهاب للمربع الأول لذلك يجب أن تقف أمامهم قوة جبرية قادرة على حسم الصراع.

وعن إصدار تقرير ديوان المحاسبة في الوقت الحالي بالذات للأموال التي تصرف وتهدر من قبل حكومة الوفاق وبعض أعضاء مجلس النواب المرتبطين بالوفاق شدد الترجماني على أن ديوان المحاسبة مؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة التي يجب أن يكون تعامله بشكل مباشر مع السلطة التشريعية ولا علاقة له بمجلسي النواب والرئاسي.

الترجمان يرى أن الأمر سينتهي عند حسم المواجهة مع الميليشيات المسيطرة على غرب البلاد ومع المجلس الرئاسي لأن الدخول في حوار مع الرئاسي ومجلس الدولة سيؤدي للمزيد من العبث والضياع وإهدار لثروات الليبيين التي وصلت لحد الاستنزاف.

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