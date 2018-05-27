الأعلى للدولة يضغط على الصديق الكبير

أمهل أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الأحد، محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير أسبوعا لتفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها المركزي.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للدولة ،إن المجلس سيعقد جلسة بعد انتهاء المهلة؛ لإعادة النظر في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي.

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حث، في تصريح له، المصرف المركزي والجهات المسؤولة في الدولة على إجراء إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.

و بدء المجلس الأعلى للدولة جلسة خاصة لمناقشة تفاصيل وبنود المبادرة التي اقترحتها فرنسا لحل الأزمة السياسية في ليبيا و قد قرّر المجلس المشاركة في اجتماع باريس، بوفد يترأسه رئيس المجلس خالد المشري ،وذكر عضو المجلس أبو القاسم قزيط إن أعضاء المجلس صوتوا اليوم بالموافقة على المشاركة في اجتماع باريس بشأن الأزمة الليبية.

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