مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة ومجاهدي درنة بالمحور الغربي

خاص – المتوسط

أكد مراسلنا في درنة، أن المحور الغربي، شهد مواجهات شرسة وعنيفة اليوم بين لقوات المسلحة الليبية، ومجاهدي درنة الإرهابي، حيث تكثف القوات المسلحة ضرباتها المدفعية وتستهدف نقاط وتحركات عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بالأسلحة الثقيلة في “تمسكت” و ” مشروع العمارات الكوريه ” .

وأضاف مراسلنا، يأتي ذلك تزامنا مع ضغط وتقدم من قبل الوحدات العسكرية في منطقة ” الظهر الحمر” جنوب المدينة .

