المتوسط:

أصدرت بلدية بنغازي، بيانًا، للإعلان فيه أنَّ اختصاص تجميع ونقل القمامة قد نُقل من البلدية إلى جهاز تنمية وتطوير المدن بفرع المنطقة الشرعية استنادًا على التعميم رقم «1» لعام 2018، المؤرخ في 4/1/ 2018، الصادر عن وزير الحكم المحلي مستندًا في ذلك على القرار رقم 538 لعام 2017 الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2017 عن رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت البلدية، خلال بيان لها،: «فإننا في الوقت الذي نقدر فيه عاليا كل ما يُار من ملاحظات وانتقادات عبر هذه الوسائل إلا اننا نتوخى من هذه الوسائل أن تتحرى الدقة في ما تقوم بنشره».

وجاء هذا البيان التوضيحي الصادر عن بلدية بنغازي، بعد ما تم تناوله خلال هذه الأيام ببعض وسائل الإعلام وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من ملاحظات حول تكدس القمامة بمدينة بنغازي.

The post «بنغازي» تصدر بيانًا توضيحيًا حول تكدس القمامة في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية