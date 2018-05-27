نصية: عجز القوى الليبية أرسلها لباريس

وصف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار عن المجلس عبد السلام نصية لقاء الأطراف الليبية في باريس، بأنه يؤكد “عجزها” عن اللقاء داخل البلاد في أي مدينة ليبية.

وأضاف نصية أن الصراع في ليبيا أصبح “إقليمياً”، وأن نجاحه يعتمد على مدى التوافق بين القوى الإقليمية، قائلا إن حتى المبعوث الأممي “عجز” عن دعوة الأطراف للقاء تحت مظلة الأمم المتحدة، سواء داخل ليبيا أو خارجها.

وأبدى النائب خضيته من أن تلجأ القوى إلى الاستمرار في إدارة الصراع بينها، بغض النظر عن معاناة الشعب الليبي.

وهاجم نصية الانتخابات قائلاً إنها “كلمة حق أريد بها باطل”، وأن بعض القوى الإقليمية تفرضها للتخلص من بعض “الوجوه والأجسام السياسية في المشهد السياسي”.

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