المجلس الاستشاري يشترط لذهابه مبادرة فرنسا عدم حضور عسكريين

أصدر المجلس الاستشاري للدولة بيانا يشرح فيه موقفه من المبادرة الفرنسية.

وقال المجلس في بيانه اليوم، انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للدولة على وحدة البلاد إصلاح الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والخروج بالبلد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، فقد ناقش المجلس المبادرة الفرنسية فى جلسته العامة، وقد انتهت مداولاته بها إلى التصويت بالموافقة على ذهاب وفد المجلس الأعلى إلى باريس بالثوابت الأتية:

أولا: الاتفاق الليبي هو الإطار الوحيد الحاكم والقانوني والسياسى لهذه المبادرة أو سواها فى هذه المرحلة

ثانيا: لا انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم

ثالثا: رفض وجود أى شخصيات عسكرية فى الاجتماع المزعم عقده فى باريس

رابعا: الوقوف الفوري لإطلاق النار على مدينة درنه ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتتجنب المدينة الدمار وويلات الحرب.

وقد نصت المسودة الأخيرة للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية، على ضرورة اتخاذ خطوات محددة تجاه تحقيق الاستقرار، وتوحيد المصرف المركزي وحل كافة الإدارات الموازية للمصرف .

وتضمنت المبادرة أيضا، الإقرار بأن السعي لاعتماد مسودة مشروع الدستور هي الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي ، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي ، والاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بحلول نهاية عام 2018 والتأكيد على احترام نتائجها .

‏وجاء البند السابع من المسودة لينص على أن التوقيع سيتم في باريس يوم 29 مايو، وبحضور ممثلين من الجزائر، تشاد ، الصين ، مصر ، ألمانيا ، إيطاليا ، المغرب النيجر ، قطر ، روسيا ، السودان ، تونس ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، الإمارات ، الاتحاد الأفريقي ، الاتحاد الأوروبي ، وجامعة الدول العربية، مع المشاركة في مؤتمر حوار سياسي شامل يسعى لمتابعة تطبيق بنود هذا الاتفاق .

واختتمت المبادرة بنودها بالتأكيد على الدعم الدولي للمؤسسات الأربعة التي سترعى الانتخابات وهي، مجلس النواب، مجلس الدولة،المجلس الرئاسي، الجيش

