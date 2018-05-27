انتخاب الكادوشي منسقة بالمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

قامت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعقد المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقي العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت عنوان “التعاون من اجل عالم آمن وخال من الحواجز” بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية-أجفند وإدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، ومفوضية النساء اللاجئات (WRC) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي.

وكشف المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال المؤتمر انتخاب ” حنان الكادوشي” رئيس قسم الإعاقة بوزارة العمل والتأهيل، منسقة للتدريب في لجنة المرأة من ذوات الإعاقة في المنظمة العربية عن دولة ليبيا، وقد عقدت اللجنة المنتخبة اجتماعها الأول بحضور المديرة العامة للمنظمة جهدة ابو خليل والتي استعرضت مسيرة العمل في المرحلة الماضية، وتعثر القيام بتنفيذ بعض الأنشطة للعديد من الأسباب. وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل نشاط اللجنة ومباشرة العمل بوضع تصور لعملها في العامين المقبلين، مع الحرص على ان يكون الإعلان العربي لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة الصادر عن المؤتمر الثالث للملتقى ومبادئه العامة نقطة انطلاق عمل اللجنة لوضع استرتيجيتها في المرحلة المقبلة.

هذا وناقش المؤتمر في جلساته العامة، قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والعنف القائم، وأشكال إساءة معاملة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المجالات، وإقامة الجسور بين حركتي الإعاقة حقوق المرأة – مقاربة اقليمية ودولية الاستراتيجيات الفعالة لتقوية حماية ومشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من النازحين واللاجئين، بالإضافة الي الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية.

وتطرقت ورش العمل إلى المواضيع التالية: الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسيةإقامة حركات شاملة لحقوق المرأة والإعاقة في المنطقة العربية حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات الخطر والأزمات الإنسانية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ امرأة ذات اعاقة من الدول العربية.

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