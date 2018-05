منسقة الشؤون الانسانية تُناقش ملف المهجرين في جنزور

المتوسط:

ناقش عميد بلدية جنزور مع نائبة المبعوث الدولي إلى ليبيا ومنسقة الشئون الإنسانية، ماريا ريبيرو، والوفد المرافق لها، ملف المهجرين والنازحين من أهالي وساكني جنزور، إضافة إلى نازحي قرية الفاو السياحية.

وأشار المجلس البلدي جنزو، إلى أن عميد البلدية وضح خلال اللقاء، تجربة العائلات المهجرة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

كما دعا عميد البلدية، إلى ضرورة اهتمام الحكومة ووزارة شؤون المهجرين والنازحين بهذا الملف، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لهم.

