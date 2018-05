المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشارى خالد المشري، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى تونس سفير دولة جنوب أفريقيا لدى ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، فأن الاجتماع تناول بحث أهم تطورات الاتفاق السياسي الليبي والوضع الاقتصادي الراهن في البلاد،وكذلك دعوة الرئيس الفرنسي ومسودة المبادرة المطروحة.

