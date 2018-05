المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى تونس السفير الروسي لدى ليبيا «إيفان مولوتكوف»

وبحسب المكتب الإعلامى في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” فأن اللقاء تناول مستجدات المشهد السياسي والمبادرة الفرنسية المطروحة، والوضع الاقتصادي في ليبيا.

